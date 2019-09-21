Росгвардия начала проверку по фактам суицидов двух своих сотрудников

Росгвардия начала проверку по фактам двух суицидов сотрудников ведомства, которые произошли в Ивановской и Вологодской областях, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«По данным фактам проводится проверка, будут выяснены все причины произошедшего», – приводит его слова ТАСС.

Сообщения о том, что в Вологодской и Ивановской областях двое сотрудников ведомства покончили с собой, появились в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».