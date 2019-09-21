Бывший участник «Дома-2» устроил ДТП на МКАД и скрылся

Бывший участник телепередачи «Дом-2» Филипп Алексеев устроил аварию на МКАД и скрылся с места происшествия.

Телеканал «Россия-24» сообщил, что Алексеев ехал в автомобиле каршеринга по обочине, пристроившись за машиной скорой помощи, передает РИА «Новости».

Очевидцы сообщили, что он задел мотоциклиста, которого от удара отбросило на другой автомобиль. При этом Алексеев продолжил движение, проехав по колесу мотоцикла, однако его догнали байкеры и остановили.

Виновник ДТП стал кричать на мотоциклистов. Экс-участник телепроекта заявил, что опаздывает на самолет и отказался дожидаться приезда ГИБДД.

После перепалки он сел в машину и скрылся.

Ранее участник «Дома-2» и известный ведущий Евгений Щербаков погиб при невыясненных обстоятельствах в Одессе.