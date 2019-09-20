Медведев назвал глупостью план США по уничтожению ПВО Калининграда

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает глупостью заявление американского военачальника о планах преодоления системы противовоздушной обороны Калининградской области. Глава правительства посоветовал партнерам в Вашингтоне следить за состоянием собственных систем ПРО, которые не защитили нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

«С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: «Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

Премьер отметил «последний случай с нефтяными объектами Saudi Aramco, когда, несмотря на наличие ПРО, несмотря на наличие установок Patriot,... эти объекты были разрушены и на нефтяном рынке возникла очень сложная ситуация».

«Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию», – добавил Медведев.

Ранее американские СМИ со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана сообщили, что Пентагон разрабатывает план, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва считает абсолютно безответственными заявления «политического бомонда в США».

В Минобороны подчеркнули, что российская система противовоздушной обороны в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США, в том числе истребителями пятого поколения.