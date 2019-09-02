В Иране повесили гомосексуалиста

В январе в городе Казерун в Иране повесили 31-летнего иранца, которого обвинили в гомосексуализме, сообщили СМИ. Известно об этом стало только сейчас.

Утверждается, что мужчина был повешен 10 января в юго-западном иранском городе Казерун по обвинению в половых сношениях между двумя мужчинами. Законы шариата Ирана предусматривают смертную казнь за однополый секс, пишет Jerusalem Post.

По данным СМИ, 31-летнего мужчину также обвинили в похищении двух 15-летних подростков.

Генеральный директор Вашингтонской исследовательской и пропагандистской организации «Новый Иран» Алиреза Надер заявил, что ЛГБТ-сообщество в Иране в течение последних 40 лет «живет в ужасе».

Со ссылкой на данные WikiLeaks от 2008 года, портал пишет, что иранский режим якобы казнил от 4 до 6 тыс. человек по обвинению в гомосексуализме со времен исламской революции 1979 года.

В феврале газета ВЗГЛЯД писала, что США начинают глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма в десятках стран, в которых есть законы, криминализирующие статус или поведение представителей ЛГБТ-сообществ. Одним из поводов для проведения кампании стала казнь молодого гомосексуалиста в Иране.