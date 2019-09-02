В Госдуме предложили разрешить оформлять в собственность парковочные места

Глава Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект «О праве собственности на гаражи и гаражных объединениях», при помощи которого станет возможным решить «гаражную проблему».

Закон позволит детально прописать права владельцев гаражей, гаражных стоянок и парковочных мест, собственники смогут объединяться в гаражные товарищества и кооперативы.

«Законопроектом предлагается комплексное решение уже довольно «застарелых» для российской правовой действительности проблем в специальном нормативном правовом акте», – рассказал Крашенинников «Российской газете».

Так, планируется закрепить на законодательном уровне понятия гараж, гаражный комплекс, машино-место, а также установить положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество. Кроме того, законопроект определяет формы объединений собственников: гаражный кооператив и гаражное товарищество.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал газете ВЗГЛЯД, поему сужение парковочных мест может привести к росту числа ДТП.