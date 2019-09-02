Первый класс «М» в Татарстане удивил Медведева

Глава правительства Дмитрий Медведев пообщался с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым по видеосвязи. В ходе диалога глава региона рассказал премьеру о вводе в эксплуатацию объектов образования.

Председатель правительства удивился количеству детей, которые пошли в первый класс в Татарстане в новом учебном году. По словам Минниханова, в новой школе сформировано 11 первых классов.

«То, что вы рассказали, – это хорошие данные. Единственное, начал выдумывать названия, если 11 первых классов. В те времена, когда мы учились, были «Б», «В», «Г», но вот «М» или «Л»...» – уточнил российский премьер, сообщает «Татар-информ».

Видеоконференция проходила в лицее № 186 Казани в рамках совещания, проводимого председателем правительства Дмитрием Медведевым. Президент Татарстана рассказал, об открытии многопрофильного лицея, оборудованного спортивными залами и бассейнами.

«Мы находимся возле многопрофильного лицея «Перспектива», который построен в рамках национального проекта «Образование». Это прекрасная школа на 1224 места. Здесь современные кабинеты, два бассейна, два спортзала, великолепное оснащение. Сегодня в эту школу пришли 317 первоклассников. Сформировано 11 первых классов», – сообщил Минниханов.

В Краснодаре в новом учебном году планируют открыть «1-Ш» класс – всего 24.