Минздрав назвал безопасную суточную дозу алкоголя

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19 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Трамп поставил торговую войну с Китаем на паузу

Последняя встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в конце июня в ЯпонииФото: Kevin Lamarque/Reuters
Пока все внимание сосредоточенно на ситуации вокруг Ирана, Дональд Трамп сделал неожиданное признание, относящее к ключевому конфликту наших дней – американо-китайскому. Президент США признал, что в торговой войне с Пекином нет шансов достичь соглашения в ближайший год. Но это не плохая новость, а хорошая. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
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Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
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Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...
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          Израиль для России – это:
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          • Скорее, противник

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          Для вас венчание в церкви, это:
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          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
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          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Минздрав назвал безопасную суточную дозу алкоголя

                 19 сентября 2019, 08:38
              Фото: Peter Nicholls/Reuters
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Порция алкоголя, употребление которой несет незначительный риск для здоровья, составляет в день около 200 мл вина для женщин и порядка 900 мл пива для мужчин, сообщили эксперты Минздрава.

              В ведомстве уточнили, что речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и о трех стандартных порциях для мужчин.

              Стандартной порцией эксперты называют 10 граммов чистого алкоголя. Поскольку напитки бывают разной крепости, то число стандартных порций в полулитре, например вина и пива, будет различным. Например, в 100 миллилитрах 12-процентного вина содержится около одной стандартной порции, а три стандартных порции алкоголя соответствуют примерно 900 миллилитрам пива крепостью 4,5% передает РИА «Новости».

              При этом, чтобы алкоголь не вредил здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю, указывают эксперты.

              «Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», – сообщили в Минздраве.

              Напомним, ранее Роскачество подвело итоги многоэтапного исследования качества светлого пастеризованного пива, оценив 40 торговых марок.

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