Минздрав назвал безопасную суточную дозу алкоголя

Порция алкоголя, употребление которой несет незначительный риск для здоровья, составляет в день около 200 мл вина для женщин и порядка 900 мл пива для мужчин, сообщили эксперты Минздрава.

В ведомстве уточнили, что речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и о трех стандартных порциях для мужчин.

Стандартной порцией эксперты называют 10 граммов чистого алкоголя. Поскольку напитки бывают разной крепости, то число стандартных порций в полулитре, например вина и пива, будет различным. Например, в 100 миллилитрах 12-процентного вина содержится около одной стандартной порции, а три стандартных порции алкоголя соответствуют примерно 900 миллилитрам пива крепостью 4,5% передает РИА «Новости».

При этом, чтобы алкоголь не вредил здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю, указывают эксперты.

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», – сообщили в Минздраве.

Напомним, ранее Роскачество подвело итоги многоэтапного исследования качества светлого пастеризованного пива, оценив 40 торговых марок.

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