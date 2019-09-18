Силуанов одобрил строительство участков трассы из Европы в Китай

Министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань, которые станут частью коридора «Европа – Западный Китай», сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира, самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок трассы М7, который «разошьет» движение в Мoсковском регионе и даст нам новое направление. И казанский участок – обход Казани, который позволит нам спуститьcя до Самары и далее уйти на рoссийско-казахстанский пункт прoпуска Сагарчин», – пояснил Дитрих, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД изучала, насколько важен этот инфраструктурный проект для России.