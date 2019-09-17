Минск заявил о готовности углублять отношения с Вашингтоном

Белоруссия готова поступательно идти по пути углубления отношений с Соединенными Штатами, чтобы этот процесс стал необратимым, заявил глава МИД страны Владимир Макей по итогам переговоров с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом.

«Как нам кажется, есть взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении, развитии отношений. Мы благодарны за этот интерес нашим американским друзьям. Готовы и дальше поступательно двигаться по пути углубления нашего сотрудничества, чтобы этот процесс стал необратимым», – сказал Макей, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «есть ощущение того, что взаимное представительство двух стран в Вашингтоне и Минске на уровне временных поверенных в делах уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня и требует корректировки».

Макей отметил, что переговоры с Хейлом протекали в «атмосфере абсолютной открытости и доверия». В ходе беседы обсуждался широкий спектр вопросов, включая «самые чувствительные», добавил министр, передает «БелТА».

В свою очередь Хейл после переговоров отметил, что Вашингтон готов обсуждать дальнейшее ослабление санкций против Минска. Он добавил, что США не стремятся заставить Белоруссию сделать выбор между западом и востоком. По его словам, США уважают желание Минска определять собственный путь развития и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе, передает ТАСС.

Ранее во вторник Хейл сообщил, что Минск и Вашингтон намерены объявить о взаимном возвращении послов, которые были отозваны более 10 лет назад.

В 2019 году в МИД Белоруссии сообщил о снятии ограничений на число американских дипломатов, присутствующих в стране. При этом замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко заявил, что Белоруссия и США смогут назначить послов через год-два.