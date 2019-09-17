Севастопольские школьники начали изучать украинский язык

Севастопольские школьники с нового учебного года начали изучать украинский язык, сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров.

«По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымско-татарскому добавляется украинский», – цитирует ТАСС Белозерова.

В новом учебном году департамент образования получил заявки от родителей школьников на введение роков украинского языка.

В школах Севастополя уже ведется преподавание крымско-татарского языка как национального. Его преподают в различных форматах – как факультативы и как обязательные уроки для детей. Изучение украинского языка также не является обязательным.

По данным департамента, русский язык как национальный изучают более 41 тыс. детей, украинский – около 180, столько же крымско-татарский.

Ранее на Украине захотели изменить школьную программу и вычеркнуть упоминания о дружбе с Россией из учебников.

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