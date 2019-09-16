Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание курильщику

В Южно-Сахалинске сотрудник Росгвардии погиб от ножевых ранений, полученных после сделанного им замечания о курении в общественном месте, сообщили в ведомстве.

«Наш сотрудник сделал замечание мужчине и его сожительнице по поводу того, что те курили в общественном месте. Сотрудник Росгвардии получил ножевые ранения, от которых скончался на месте», – приводит ТАСС сообщение представителя Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что убийство произошло 14 сентября.

По информации следственного управления СК России, погибшему сотруднику Росгвардии было 23 года, в результате потасовки он получил не менее трех ударов ножом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть»).

В пресс-службе СК также сообщили, что по подозрению в убийстве задержан ранее судимый 51-летний мужчина. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным СМИ, подозреваемый является уроженцем Сызрани, освободившимся из колонии около года назад. В 1995 году он за ряд тяжких преступлений был приговорен к смертной казни, которую заменили на тюремное заключение на срок 25 лет.

Освободившись раньше срока, подозреваемый проживал в Южно-Сахалинске. При этом ему было запрещено выезжать из города и выходить на улицу в ночное время суток (с 22.00 до 07.00).

Напомним, в начале августа сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого в Тюмени. Ранее мужчина с ножом напал на росгвардейца в Подмосковье.