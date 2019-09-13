В Афганистане ликвидирован один из ключевых лидеров ИГ

В Афганистане в результате авиаудара в восточной провинции Нангархар ликвидирован один из лидеров «Исламского государства*» Хасан Панджаби, который отвечал за вербовку новых членов группировки.

«Панджаби, который занимался вовлечением молодежи в ряды террористической группировки, а также распространением пропагандистских материалов, используя социальные сети, был убит в ходе авианалета на территории уезда Кхогьяни восточной провинции Нангархар. Панджаби являлся одним ключевых лидеров ИГИЛ* в Афганистане», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Афганистана.

В августе в Ираке был убит один из ближайших соратников главаря террористической организации «Исламское государство*».