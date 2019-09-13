В Кремле оценили идею Грефа утроить зарплату полицейских

Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским в три-четыре раза при сокращении сотрудников заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Греф «обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк».

«Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание», – приводит его слова ТАСС.

«Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет, но, безусловно, это заслуживает внимания», – добавил Песков.

Ранее Греф на Московском финансовом форуме заявил, что существует способ «радикально сократить расходы бюджета».

«Мы можем тем же самым милиционерам и так далее поднять зарплату в три, в четыре раза, соответствующим образом их сократив, они не нужны в таком количестве. Чиновников сократить», – сказал он.

По мнению Грефа, снижение зависимости экономики от нефти – необходимое, но не достаточное условие для экономического роста.