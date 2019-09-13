Минобороны Украины решило напрямую закупить Javelin у США

Министерство обороны Украины будет закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin у США по прямой программе с этого года, сообщает ведомство.

«Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств)», – приводит УНН сообщение министерства.

В Минобороны добавили, что вопросы контроля за применением Украины Javelin со стороны США является засекреченным. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что вооружение и военная техника закупается только у стран-партнеров.

Точное количество комплексов и сумма сделки не указывается.

США в 2017 году одобрили поставки Киеву оружия, в том числе летальное вооружение – противотанковые комплексы Javelin. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти похвалил украинских военных за прекрасное использование Javelin.

В январе президент Украины Петр Порошенко заявил, что американские системы Javelin оказывают на российских военных «психологический эффект».

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