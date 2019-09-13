Названы условия оформления самовольно занятых земель

Поправки в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости позволят узаконить использование самовольно занятых земель при соблюдении ряда условий, сообщили в Федеральной кадастровой палате Росреестра.

С понедельника, 16 сентября, вступают в силу изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости», которые упростят процедуру проведения кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти. Одно из положений позволит гражданам узаконить фактически используемые участки, если их размер превышает площадь в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

«Во-первых, узаконить фактически используемые «лишние» метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, а во-вторых, если на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. В-третьих, площадь такого «увеличения» должна быть не больше предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией, а в случае, если такой минимальный размер не установлен, не более чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН», – передает ТАСС сообщение кадастровой палаты.

Оформить земли в собственность можно будет при проведении властями комплексных кадастровых работ за бюджетные деньги. В ведомстве отметили, что упрощение процедуры проведения кадастровых работ благотворно скажется на положении собственников участков.

«Но важно: к поправкам нельзя относиться как к возможности быстро увеличить площадь своих земельных участков. Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ», – заявила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет владельцам земельных участков зарегистрировать излишки используемой земли.