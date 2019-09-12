Amnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации»

Российское отделение Amnesty International осталось без «старого» сайта из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь Александр Артемьев.

По его словам, «атака была и есть», потерян «доступ на старый сайт», передает РИА «Новости».

Артемьев сообщил, что в организации «убили» системы рассылки, чтобы помешать воспользоваться ими посторонним лицам.

Российское отделение Amnesty International намерено вернуть доступ к сайту. Оно собирается принять меры, чтобы преодолеть «эту неприятную ситуацию».

Amnesty International – международная правозащитная организация, которая была основана в Великобритании в 1961 году.