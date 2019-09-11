На Тавриду приехали танцоры со всей страны

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала тринадцатая смена, посвященная танцам. Она открыла новый, третий этап форума в формате «арт-резиденции», предполагающий максимум свободного творчества и практики для участников.

«Мы впервые проводим Тавриду осенью, это завершающие в 2019 году смены – «Таврида танцы», «Таврида арт» и «Таврида лит». Заключительный этап пройдет в новом формате: территория превратится в «арт-резиденцию», и вся инфраструктура будет предоставлена участникам для совместного творчества, развития, обучения, репетиций и выступлений», – сказал руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, это уже «не традиционный форум с комплексной программой и четким таймингом».

«Сейчас мы даем нашим партнерам – профессиональным организациям, представляющим индустрии, – и участникам смен возможность воспользоваться площадкой в более свободном творческом режиме. Отмечу, что традиционным останется грантовый конкурс: все у кого есть отличный проект получат шанс представить творческую идею и выиграть до 3 млн рублей на ее реализацию», – рассказал Першин.

Смена «Таврида танцы» продлится до 16 сентября и объединит 200 молодых танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России: классика, контемп, модерн, джаз-фанк, дэнсхолл и другие. Участники вместе с хореографами ведущих танцевальных школ будут открывать новые стили, улучшать технику, репетировать, выступать, а также давать собственные мастер-классы. Каждый день будут проходить танцевальные джемы, кинопоказы и акустические встречи. В рамках грантового конкурса молодые творцы смогут получить поддержку на развитие собственных проектов.

В рамках смены молодые хореографы и танцоры проведут мастер-классы для жителей Судака, президентов школ, а также воспитанников детского дома в Симферополе. 14 сентября, в День города Судака, участники форума организуют для жителей и гостей города развлекательные и спортивные активности. Они проведут зарядку на центральной набережной, а вечером в рамках концертной программы покажут лучшие танцевальные номера.

Одна из участниц форума Вера Дюкова из Краснодарского края поделилась своими впечатлениями: «Мне очень нравится такая большая территория резиденции, море, арт-объекты, очень красиво! Думаю, эта атмосфера вдохновит участников на что-то грандиозное. На смену я приехала с подругой, вместе мы ставим танцы под каверы корейских исполнителей. Надеюсь, здесь мы найдем единомышленников».

Третий этап форума продлится до 5 октября, после танцевальной смены в Крым приедут художники, скульпторы и искусствоведы – с 18 сентября по 28 здесь пройдет смена «Таврида арт». А с 30 сентября по 5 октября на смене «Таврида лит» соберутся писатели, поэты, литературные критики.

Партнеры смены «Таврида танцы» – Музыкальная Академия Матвиенко М.А.М.А., балетная школа Илзе Лиепа и студия танца «Марта».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (проходил с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).