В Кремле оценили последствия отставки Болтона

Отставка Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности не окажет сильного влияния на российско-американские отношения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого даже столь высокопоставленного чиновника может каким-то серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Что касается России, представитель Кремля отметил, что страна «как была великой арктической державой, так она ею и останется, где бы господин Болтон ни работал».

По словам Пескова, отставка Болтона – это исключительно внутреннее дело США.

«И мы не собираемся в эти дела вмешиваться, никогда, кстати говоря, не вмешивались и не собираемся вмешиваться сейчас», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь также отметил, что Москва настроена на поиски выхода из того плачевного состояния, в котором находятся российско-американские отношения. При этом Песков подчеркнул, что искать выход в одиночку российская сторона просто не сможет.

«Это можно сделать только вдвоем, вот как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена», – отметил он.

Ранее МИД рассказал об отношениях России и США после ухода Болтона.

Напомним, Джон Болтон ушел в отставку с поста советника главы американского государства. Сообщалось о разногласиях президента США Дональда Трампа и Болтона по вторжению в Ирак.

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