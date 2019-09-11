Президент Грузии уволила пресс-спикера за «личное» заявление

Пресс-спикер Хатия Моисцрапишвили лишилась работы из-за «публичного личного заявления», сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили сказала, что заявление Моисцрапишвили не соответствовало ее «профессиональным обязанностям и стандартам». Президент подчеркнула, что все публичные заявления пресс-спикера должны отражать «только позицию президента и администрации», передает РИА «Новости».

Президент не стала пояснять, какое конкретно заявление Моисцрапишвили стало причиной увольнения, но СМИ связывают случившееся со статусом пресс-спикера в Facebook. В нем Моисцрапишвили поддержала экс-главу информационной службы телекомпании «Рустави 2» Нодара Меладзе, которого уволило новое руководство.

При этом Моисцрапишвили продолжит работу в АП Грузии.

Напомним, телекомпания «Рустави 2» перестраивает работу в связи с тем, что ее покинула группа журналистов. В том числе с телеканала были уволены Георгий Габуния и начальник информационной службы Нодар Меладзе.

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