На зрителей концерта под открытым небом в ФРГ упал огромный экран

В Эссене на западе Германии на концерте под открытым небом из-за сильной грозы упал светодиодный экран, расположенный у сцены. На концерте находилось 18 тыс. слушателей, 28 пострадали.

В субботу во время выступления рэп-исполнителей Мартена Ласини, который работал под псевдонимом Marteria, и Беньямина Гриффи (Casper) упал светодиодный экран. 28 человек пострадали, двое получили тяжелые ранения и были доставлены в больницы Эссена, сообщает Deutsche Welle.

Еще 150 человек получили помощь от врачей на месте.

Музыканты продолжили выступление, но все же вынуждены были его остановить. Посетители покинули концерт, воспользовавшись общественным транспортом.

Место происшествия оцеплено, ведется расследование.