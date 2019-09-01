Асад посадил двоюродного брата под домашний арест

Двоюродный брат сирийского лидера Рами Маклуф оказался под домашним арестом из-за того, что его сын Мохаммед Маклуф хвастался в соцсетях богатствами семьи, сообщают СМИ.

Как пишет Sun, недовольство Башара Асада вызвали публикации 22-летнего Мохаммеда Маклуфа в Instagram. Речь идет о фотографиях спорткаров, катеров и вилл, передает РЕН ТВ.