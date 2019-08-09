В России объяснили неактуальность претензии французов на царские долги

Французский депутат призвал правительство решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен, в ответ на это российские эксперты и политики заявили, что требование о выплате по российскими дореволюционным облигациям на сегодняшний день утратили актуальность.

Как отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, попытки «выбить деньги» являются юридически бесперспективными, а также неэтичными.

«Российские солдаты, в том числе сражавшиеся в российском экспедиционном корпусе во Франции, своей кровью заплатили в ходе Первой мировой войны за будущую победу в той войне Французской Республики и других союзников», – заявил он радиостанции Sputnik.

По мнению замглавы комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, держатели облигаций просто пытаются поправить свое материальное положение.

«Может быть у граждан, которые предъявляют претензии, сейчас не самая лучшая жизненная ситуация, и они решили как-то этим воспользоваться. Но звучит это достаточно странно. Это всё следовало предъявлять той стране, которая сейчас, к сожалению, не существует».», – отметила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как уточняет руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, с точки зрения международного права вопрос о любых выплатах со стороны России на сегодняшний день закрыт

«После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством», - сказал эксперт RT.

Ранее депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер завил, что «через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег» и остаются «потерпевшими», сообщал RT.

Сегодня около 400 тысяч наследников инвесторов требуют, чтобы Россия выплатила им положенные средства, однако в 1997 году Москва заключила с Парижем договор, согласно которому было установлено, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.