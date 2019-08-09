Россия и Белоруссия сняли разногласия по Союзному государству

Принципиальные разногласия Москвы и Минска по сотрудничеству в рамках Союзного государства сняты, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам встречи премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.

Орешкин сообщил, что на данный момент «все принципиальные разногласия практически сняты», договоренности достигнуты, теперь «предстоит очень большая работа», передает ТАСС.

Он пояснил, что работа будет вестись на уровне рабочей группы, а через какое-то время премьер-министры финализируют договоренности, которые были достигнуты президентами в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, в течение месяца точно. Это такой крайний срок, чтобы успеть провести работу к декабрю», – сообщил министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ускорить решение визовых вопросов с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД