Пилоты оценили согласие Украины на пролет российского лайнера

Действия украинских авиадиспетчеров, разрешивших российскому пассажирскому самолету пролететь над Украиной, показывают, что ситуация между странами меняется к лучшему, заявили газете ВЗГЛЯД российские пилоты.

В четверг украинские диспетчеры разрешили самолету российского авиаперевозчика «Глобус», направлявшемуся из Бари в Москву, пролететь над Львовской областью, чтобы обойти грозовой фронт.

«Есть особые запретные полетные зоны, над которыми полеты запрещены даже для обхода гроз. Здесь никаких особых зон не было, просто территория Украины. Скорее всего, диспетчеры пошли на уступку, потому что речь о безопасности полета. Это нормально, когда адекватные диспетчеры дают возможность безопасно обойти особые явления», – говорит бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Напомним, 26 ноября 2015 года Киев закрыл воздушное пространство Украины для российских самолетов.

«Пока что действует введенный Петром Порошенко запрет. Раз не сбили, значит мозги начинают проясняться у некоторых, значит все наладится, можно будет летать. Вот видите, уже два раза Владимир Зеленский звонил нашему президенту, хочет общения. Народ тоже требует прямого железнодорожного и автобусного сообщения, а не через Белоруссию, и пусть самолеты летают», – сказал заслуженный лётчик РФ, бывший капитан авиакомпании «Россия», ветеран гражданской авиации Олег Серов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении Украины ввести новые антироссийские авиасанкции.