Военный журналист объяснил закрытость следствия по делу МН17

Нидерланды взяли курс на очернение России и игнорируют важные улики, при этом данные свидетелей засекречены, поэтому их никогда не покажут, обратил внимание военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Ранее эксперт Юрий Антипов сообщил, что у России есть видеозапись, которую вел украинский боец, обстрелявший из комплекса «Бук» пассажирский самолет Boeing в Донбассе в 2014 году. Видео нашел эксперт федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Сергей Соколов. Запись сделана на телефон, сообщает «Царьград».

«У него телефон с точными показателями того, кто купил этот телефон, а это сотрудник СБУ. Он же осуществлял эту запись», – заявил эксперт.

Комментируя ситуацию, Александр Коц пояснил, что Совместная следственная группа (ССГ) изначально взяла курс на то, чтобы обвинить в катастрофе именно Россию, поэтому альтернативные версии не принимаются во внимание.

«Более того, объединенная следственная группа оперирует исключительно данными из соцсетей. У них так и написано в последнем докладе, что они опираются на данные соцсетей и на данные свидетелей, которые засекречены и которых нам никогда не покажут вообще. Документальные доводы, в том числе и Министерства обороны, которое убедительно, с помощью документации, доказало, что ракета, выпущенная по самолету, была украинская, и она принадлежала украинскому зенитно-ракетному полку, эти данные не принимаются во внимание», – сказал он.

Ранее стало известно, что свое расследование провел немецкий частный детектив Йозеф Реш, который также имеет ценные сведения, не учтенные в работе ССГ. При этом ему поступали угрозы. Реш пообещал передать базу данных следователям только в присутствии представителей СМИ, однако в нидерландской прокуратуре посчитали, что это может нанести вред расследованию. Реш пообещал все равно обнародовать полученные данные.

Коц отметил, что под сомнения действия следователей уже ставит даже малайзийская сторона, которая больше других заинтересована в установлении правды.

«За последние пять лет было очень много различных расследователей-энтузиастов, которые разбили в пух и прах официальную версию. Как бы они все живы и здоровы. Но просто никому, кроме них, и кроме российской стороны, вот эти расследования не нужны», – добавил он.

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