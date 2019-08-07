Конституцию для детей в стихах и картинках разработали в России

Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этого уже разработана специальная версия основного закона России для детей в стихах и картинках.

«Детская» Конституция состоит из 121 страницы, где в стихотворной форме излагаются основные права и обязанности россиян. Для лучшего усвоения текста книга сопровождается яркими, красочными иллюстрациями, передает РИА «Новости».

Одним из авторов инициативы выступил вице-президент Фонда «Стратегия будущего» Антон Семикин.

Как следует из его письма спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, «функционирование правового государства невозможно без правосознания его юных граждан» и в связи с этим фонд в соавторстве с коллективом поэтов и писателей издаст в августе книгу «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны», которая рассчитана на юных россиян в возрасте от 8 до 14 лет.

Также он предложил председателю Конституционного суда Валерию Зорькину поддержать этот проект и провести его презентацию с дальнейшей рекомендацией регионам России к использованию в работе образовательных организаций.

Как пояснил Семикин, вопрос о необходимости введения школьного курса по изучению российской конституции обсуждается не первый год.

«В данном случае мы сформировали текст таким образом, чтобы детям было комфортно знакомиться с базовыми ценностями российского государства и общества, основными правами и свободами. А иллюстрации к нему были отобраны по результатам всероссийского конкурса, в котором приняли участие десятки тысяч юных россиян и их родителей», – рассказал он.

В Совете Федерации поддержали предложение. В своем письме руководителям регионов председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил, что это инициатива ряда общероссийских общественных организаций, в том числе Фонда «Стратегия будущего», Ассоциации юристов России, АНО «Институт развития местных сообществ» и экспертной поддержке Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества СФ.