США объявили «расчетливый» Китай международной угрозой

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что политика Китая угрожает нормам международного права.

«Военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляет угрозу для норм международного права, которое мы пытаемся защищать», – передает ТАСС слова Эспера на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Китая Фу Цун заявил, что утверждения о том, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, являются лишь отговоркой для США.

Напомним, во вторник МИД Китая заявил, что Китай будет защищать свои интересы, если США разместят в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.