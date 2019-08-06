Эксперт: Минфин Украины переводит стрелки на Россию

«Как только правительство начинает заниматься реформами – у нас начинаются проблемы», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский экономист и политолог Александр Охрименко, комментируя данные украинского минфина о том, что страна до конца года должна заплатить долгов на 6,5 млрд долларов.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко раскритиковал заявление ведомства о том, что рост доходов ниже прогноза вызван в том числе запретом России на экспорт ряда украинских товаров.

«Это несерьезно, минфин переводит стрелки. У нас сейчас торговля с Россией очень сильно падает. Когда считали доходы госбюджета, за курс брали 29 гривен за доллар, сейчас 25,5. Понятно, что сумма налогов не собирается в том объеме, в котором планировалось. У нас за семь месяцев недовыполнение плана – 22%. Но Россия здесь точно ни при чем, нашли просто крайнего», – подчеркнул Охрименко.

Среди мер по сокращению дефицита бюджета украинский минфин назвал продажу ряда государственных компаний и смягчение правил владения землей. Но Охрименко усомнился в эффективности таких мер.

«Правила владения землей вообще отношения к госбюджету не имеют. А продажа госкомпаний – об этом говорили и во времена Ющенко, и Януковича, и Порошенко. Есть данные, согласно которым план по продажам выполнен всего на 2,3%. Это даже назвать смешно. Они думают, что вот будут проданы госкомпании на миллиарды – тогда ситуация улучшится. Но проходит год, ничего не продается, и они говорят: «Ну не получилось», – заключил политолог.

Ранее сообщалось, что власти Украины до конца 2019 года должны направить 169 млрд гривен (6,56 млрд долларов) на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга. Отмечалось, что для своевременного финансирования госдолга в соответствии со среднесрочной стратегией важным приоритетом является льготное финансирование от официальных кредиторов (ЕС) и Всемирного банка, говорится в отчете минфина Украины.

Напомним, госдолг Украины за первую половину 2019 года вырос на 2,03 млрд долларов (2,6%) и составил 80,35 млрд долларов.

В Министерстве финансов России заявили, что Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, просто не хочет платить по российскому долгу.

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