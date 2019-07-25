Госдолг Украины превысил 80 млрд долларов

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за первую половину 2019 года вырос на 2,03 млрд долларов (2,6%) и составил 80,35 млрд долларов.

В гривневом эквиваленте объем государственного долга с января по июнь 2019 года сократился на 66,04 млрд (3%) – до 2,102 трлн гривен, сообщает УНИАН со ссылкой на министерство финансов Украины.

Только в июне объем госдолга вырос на 2,5% в долларовом эквиваленте, однако при этом сократился на 0,2% в гривневом.

За 2018 года объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 2,02 млрд долларов (2,6%) и составил 78,32 млрд долларов.

Однако по отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до 62,7% с 71,8% в 2017 году.

Ранее в министерстве финансов России заявили, что Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, просто не хочет платить по российскому долгу.