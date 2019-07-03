В России оценили платежеспособность Украины

Замглавы Минфина Сергей Строчак заявил, что Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, просто не хочет платить по российскому долгу.

«Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, это не так. Если с точки зрения теории – суверенный дебитор не платит кредитору, не платит либо потому что не может, либо потому что не хочет. Вот в нашем случае, просто не хочет быть», – передает РИА «Новости» слова замминистра.

Напомним, в сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на вердикт Высокого суда Лондона по делу о госдолге Украины в размере 3 млрд долларов. В итоге Высокий суд должен был вернуться к рассмотрению долгового спора между Россией и Украиной в рамках классического судопроизводства и с учетом всех политических моментов дела. Причиной стала необходимость разобраться в том, действительно ли Россия оказывала давление на Украину при выдачи кредита.

В Минфине России тогда пояснили, что Апелляционный суд Англии не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении, а лишь констатировал, что для изучения вопроса необходим всеобъемлющий судебный процесс.

Тем не менее, в конце сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев вообще не должен выплачивать Москве долг в 3 млрд долларов, так как его предшественник Виктор Янукович якобы вывез эти деньги за пределы страны.

В ноябре 2018 года Россия обжаловала решение британского суда по долгу Украины.

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