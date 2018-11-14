Россия обжаловала решение британского суда по долгу Украины

Минфин России обжаловал в Верховном суде Великобритании решение нижестоящего суда об организации всеобъемлющего процесса по делу о долге Украины в 3 млрд рублей, начало рассмотрения апелляции возможно не ранее июня 2019 года, сообщили в министерстве финансов.

«По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса. По этой причине 26 октября 2018 года компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы Российской Федерации как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

Апелляция будет рассмотрена в Верховном суде Британии не ранее июня 2019 года, сообщили в ведомстве.

Напомним, в сентябре Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Киева на вердикт Высокого суда Лондона по делу о госдолге Украины в размере 3 млрд долларов. В итоге Высокий суд должен был вернуться к рассмотрению долгового спора между Россией и Украиной в рамках классического судопроизводства и с учетом всех политических моментов дела. Причиной стала необходимость разобраться в том, действительно ли Россия оказывала давление на Украину при выдачи кредита.

В Минфине России тогда пояснили, что Апелляционный суд Англии не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении, а лишь констатировал, что для изучения вопроса необходим всеобъемлющий судебный процесс.

Тем не менее, в конце сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев вообще не должен выплачивать Москве долг в 3 млрд долларов, так как его предшественник Виктор Янукович якобы вывез эти деньги за пределы страны.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 млрд долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года во время президентства Виктора Януковича. Киев обслуживал долг до конца 2015 года, но затем допустил дефолт по этим облигациям.