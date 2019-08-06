Украина до конца 2019 года должна заплатить долгов на 6,5 млрд долларов

Власти Украины до конца 2019 года должны направить 169 млрд гривен (6,56 млрд долларов) на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга.

Отмечается, что для своевременного финансирования госдолга в соответствии со среднесрочной стратегией важным приоритетом является льготное финансирование от официальных кредиторов (ЕС) и Всемирного банка, говорится в отчете минфина Украины.

«Такое финансирование прежде всего зависит от продолжения эффективного сотрудничества с МВФ», – сообщается в отчете.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины за первую половину 2019 года вырос на 2,03 млрд долларов (2,6%) и составил 80,35 млрд долларов.

В Министерстве финансов России заявили, что Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, просто не хочет платить по российскому долгу.