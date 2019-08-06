Украина до конца 2019 года должна заплатить долгов на 6,5 млрд долларов

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Российской экономике угрожают внешние факторы

России сулят рецессию уже в этом годуФото: Коньков Сергей/ТАСС
Российской экономике сулят техническую рецессию уже в этом году – это означает падение ВВП страны два месяца подряд. Таков прогноз экспертов Института экономики роста имени Столыпина. Действительно, в первом полугодии темпы роста экономики уже замедлились. Но при этом экономисты увидели в прогнозе столыпинского института ряд спорных моментов. Подробности...
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Основу Вооруженных сил решили укрепить деньгами

Младший командный состав считается становым хребтом любой мощной армииФото: Олег Ласточкин/РИА «Новости»
Сержанты-контрактники и рядовые получили прибавку к жалованью. Им также увеличили размер компенсации за наем жилья. В последний раз такое было еще при Сердюкове. Этими мерами Минобороны надеется привлечь новые кадры и удержать старые. Однако эксперты полагают, что одноразовым повышением окладов кадровые проблемы армии решить вряд ли получится. Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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Лесные пожары породили серию мифов о России

МЧС и армия делают все возможное для ликвидации возгоранийФото: Пресс-служба Сибирского регионального
центра МЧС России/ТАСС
Как результат первых успехов пожарных, вместе с сибирской тайгой стала гаснуть и бурная критика, захлестнувшая было соцсети. Каких только обвинений не высказывали в адрес пожарной охраны и МЧС, возлагая на них всю вину за миллионы гектаров горящего леса. Как выглядят пожары в России и меры по борьбе с ними на фоне мировой практики? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Трампономика переходного периода

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Двойной протекционизм 45-го президента – защита внутреннего рынка от импорта и защита национального производителя от рвения собственных чиновников – дал кумулятивный эффект. Американская экономика продолжает расти, хотя и не должна. Подробности...
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Москва раздает нуждающимся зонты С-400

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Решение турецкого правительства довести до конца сделку с Россией по поставкам С-400 вызвало удивление во многих столицах. Мало кто в России надеялся, что Турция пойдет на разрыв с США и, невзирая на издержки санкций, завершит сделку. Подробности...
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Особенности революционной манипуляции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди негодуют на дубинки, но спокойно переносят «Грады» – это явно не возмущение человечности против насилия. Гораздо более масштабное и жестокое насилие – когда оно совершается «своей» стороной – охотно одобряется. Подробности...
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    Какие владения есть у России за рубежом

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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Украина до конца 2019 года должна заплатить долгов на 6,5 млрд долларов

                 6 августа 2019, 09:55
              Фото: Александр Щербак/ТАСС
              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати  •
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              Власти Украины до конца 2019 года должны направить 169 млрд гривен (6,56 млрд долларов) на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга.

              Отмечается, что для своевременного финансирования госдолга в соответствии со среднесрочной стратегией важным приоритетом является льготное финансирование от официальных кредиторов (ЕС) и Всемирного банка, говорится в отчете минфина Украины.

              «Такое финансирование прежде всего зависит от продолжения эффективного сотрудничества с МВФ», – сообщается в отчете.

              Ранее сообщалось, что госдолг Украины за первую половину 2019 года вырос на 2,03 млрд долларов (2,6%) и составил 80,35 млрд долларов.

              В Министерстве финансов России заявили, что Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, просто не хочет платить по российскому долгу.


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