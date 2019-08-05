Цена нефти Brent упала ниже 60 долларов

Стоимость нефти марки Brent на торгах на бирже ICE в Лондоне упала на 3,1%, до 59,97 доллара за баррель, следует из данных торгов.

Такая стоимость нефти установилась в 20.03 мск. Последний раз стоимость нефти Brent находилась ниже 60 долларов за баррель 18 июня, передает ТАСС.

В понедельник дешевеет относительно доллара и евро и российский рубль – впервые с 13 июня евро поднялся в цене выше 73 рублей.