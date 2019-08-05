На «Тавриде 5.0» исполнили мечту ребенка из Новосибирской области

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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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США остались без ключевых военных союзников

Германия и Франция отказались поддерживать США в Персидском заливеФото: Francois Mori/AP/ТАСС
От США отвернулись два главных союзника по НАТО – Германия и Франция. Берлин и Париж отказались создавать коалицию против «иранской агрессии» и посылать свои корабли в Персидский залив. По мнению экспертов, отказ европейцев вряд ли повлияет на военные планы США, но станет отправной точкой для возрождения Европы как самостоятельного центра силы. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Особенности революционной манипуляции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди негодуют на дубинки, но спокойно переносят «Грады» – это явно не возмущение человечности против насилия. Гораздо более масштабное и жестокое насилие – когда оно совершается «своей» стороной – охотно одобряется. Подробности...
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«Большая семёрка» плюс неизвестные

Дометий Завольский, историк-архивист
Президент Франции Эммануэль Макрон, принимающий у себя в августе «Большую семёрку», предложил несколько расширить её состав. Что это будет за многочлен с переменными и неизвестными? Подробности...
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В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Со сменой руководства в Латвии, Литве и Эстонии снова вспомнили, что русские тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав русских в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают. Подробности...
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              На «Тавриде 5.0» исполнили мечту ребенка из Новосибирской области

              5 августа 2019, 19:22

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              На «Stand-Up Comedy смене» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» организаторы мероприятия исполнили мечту 10-летнего Андрея Полозова.

              Андрей – участник Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», который исполняет мечты детей от 3 до 17 лет и пожилых людей от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающем их жизни, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Мальчик приехал в Крым из Новосибирской области, чтобы встретиться с народным артистом РСФСР, художественным руководителем театра миниатюр Евгением Петросяном.

              Мечта Андрея – стать юмористом. Мальчик часто смотрит на передачи с участием Евгения Петросяна. После просмотра «Кривого зеркала» и «Смехопанорамы» у Андрея поднимается настроение, и он старается сам писать шутки.

              На встрече юморист рассказал о своем творческом пути и ответил на все интересующие Андрея вопросы. После разговора он отметил, что у мальчика есть харизма, обаятельная улыбка и все шансы на то, чтобы стать известным артистом.

              Эмоциями от воплощения мечты сына поделилась мама Андрея, Елена Полозова: «Я в легком шоке от того, что исполнилась мечта моего ребенка. Когда мы отправляли заявку на участие в акции «Мечтай со мной», даже не надеялись, что встреча с Евгением Вагановичем действительно может произойти. Мне кажется, она нужна была Андрею именно сейчас. Как минимум потому, что ему очень нужны положительные эмоции. Он их получил и от прогулки по территории форума. Не так давно смотрел на глобус и спрашивал, какого цвета Черное море. Теперь вот сам увидел. Рада, что после возвращения домой ему будет, что рассказать, чем гордиться. Очень благодарна за это Тавриде».

              «Я не боюсь выступать на публике. Еще в четыре года мне купили микрофон, и я пел в караоке. Но шутки мне придумывать пока сложно. Дядя Женя рассказал мне, как он начинал, и как мне сейчас можно стать юмористом. Теперь я знаю, что главное – не бояться, радоваться публике и дарить ей хорошие эмоции», – рассказал Андрей.

              Также Евгений Ваганович договорился с мальчиком о создании совместного номера, подарил ему две свои книги и пообещал, что они еще не раз встретятся.

              Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.


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