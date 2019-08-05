На «Тавриде 5.0» исполнили мечту ребенка из Новосибирской области

На «Stand-Up Comedy смене» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» организаторы мероприятия исполнили мечту 10-летнего Андрея Полозова.

Андрей – участник Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», который исполняет мечты детей от 3 до 17 лет и пожилых людей от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающем их жизни, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мальчик приехал в Крым из Новосибирской области, чтобы встретиться с народным артистом РСФСР, художественным руководителем театра миниатюр Евгением Петросяном.

Мечта Андрея – стать юмористом. Мальчик часто смотрит на передачи с участием Евгения Петросяна. После просмотра «Кривого зеркала» и «Смехопанорамы» у Андрея поднимается настроение, и он старается сам писать шутки.

На встрече юморист рассказал о своем творческом пути и ответил на все интересующие Андрея вопросы. После разговора он отметил, что у мальчика есть харизма, обаятельная улыбка и все шансы на то, чтобы стать известным артистом.

Эмоциями от воплощения мечты сына поделилась мама Андрея, Елена Полозова: «Я в легком шоке от того, что исполнилась мечта моего ребенка. Когда мы отправляли заявку на участие в акции «Мечтай со мной», даже не надеялись, что встреча с Евгением Вагановичем действительно может произойти. Мне кажется, она нужна была Андрею именно сейчас. Как минимум потому, что ему очень нужны положительные эмоции. Он их получил и от прогулки по территории форума. Не так давно смотрел на глобус и спрашивал, какого цвета Черное море. Теперь вот сам увидел. Рада, что после возвращения домой ему будет, что рассказать, чем гордиться. Очень благодарна за это Тавриде».

«Я не боюсь выступать на публике. Еще в четыре года мне купили микрофон, и я пел в караоке. Но шутки мне придумывать пока сложно. Дядя Женя рассказал мне, как он начинал, и как мне сейчас можно стать юмористом. Теперь я знаю, что главное – не бояться, радоваться публике и дарить ей хорошие эмоции», – рассказал Андрей.

Также Евгений Ваганович договорился с мальчиком о создании совместного номера, подарил ему две свои книги и пообещал, что они еще не раз встретятся.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.