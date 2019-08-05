В Минобороны прокомментировали взрыв на складе под Красноярском

Личный состав склада в Красноярском крае, где произошло возгорание пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, эвакуирован, заявили в Минобороны России, комментируя взрывы в Ачинском районе.

Отмечается, что возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло на складе в Ачинском районе Красноярского края около 13.00 по московскому времени. К тушению возгорания привлечена пожарная бронетехника, передает ТАСС.

Пресс-служба ЦВО отметила, что на военном складе в Красноярском крае идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники.

«Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В понедельник в городе Ачинск Красноярского края произошел пожар на складе боеприпасов, на место ЧП отправилось руководство города. Два человека были госпитализированы с осколочными ранениями после взрывов на складах в Красноярском крае.

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