Главы торговых палат России и США оценили российский сыр

Руководитель Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин и глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко оценили продукцию российских сыроваров.

Катырин отметил, что производство молочной продукции возросло, расширилась линейка многих продуктов, в частности, стали разнообразнее йогурты, а ассортимент сыров «удовлетворяет самых взыскательных потребителей». «Качество предложения на рынке молочных продуктов, в частности сыров, на достаточно хорошем уровне», – приводит его слова РИА «Новости».

Родзянко в свою очередь вспомнил, что сразу после введения продовольственного эмбарго, когда под запрет попали, в частности, французские сыры, на сырных полках «было скудно». «Сейчас ситуация выправилась», – сказал он, отметив, что Россия производит сыры, «которых раньше не было». Он указал, что в Россию ввозятся сыры из Аргентины, почти одинакового качества с европейской продукцией. Кроме того, французские сыровары приезжают в Россию и налаживают здесь производство.

Для американского бизнеса продэмбарго стало дополнительным стимулом с точки зрения локализации выпуска, сказал Родзянко. Производить в России стало выгодно из-за дешевого рубля, отметил он.

«Второе – это административные меры, которые поддерживают местное производство, предоставляя преференции по госзакупкам, доступ к рынкам и так далее», – добавил он.

Глава российской палаты считает, что продукция российских сыроваров уже превосходит зарубежные оригиналы. Глава американской придерживается мнения, что это недоступная для них высота.

«Наши производители научились делать сыр, наподобие «пармезана», «бурраты», смело экспериментируют с рецептурой при производстве новых составов сыров. (...) Технологии не стоят на месте и, на наш взгляд, российские производители сумели сделать аналоги, которые во многом превзошли оригиналы», – считает Катырин.

Родзянко считает, что по ряду направлений российские сыровары добились успеха, достигли уровня коллег из Европы. «Самые лучшие итальянские и французские сыры здесь недоступны и ничего аналогичного здесь нет. Но, например, научились делать мягкие сыры – моцареллу, сыры для пиццы», – отметил он.

По его словам, ничего похожего на итальянский пармезан Россия не производит. «Производство таких сложных сыров требует традиций, технологий, терпения, столетий работы на рынке», – уверен Родзянко.

Катырин добавил, что продукцию с высоким сроком созревания производить могут, но не все. «Лучшие мировые сыры с плесенью или без нее производятся из сырого молока высшего качества. Наши сыроделы стараются производить подобные сыры, но российское законодательство запрещает использовать при производстве сыра сырое, термически не обработанное молоко», – заключил глава Торгово-промышленной палаты России.

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