Мэр Магаса отобрал истощенных медведей у владельца придорожного кафе

Глава администрации ингушского Магаса Беслан Цечоев забрал из придорожного кафе на трассе «Самара – Оренбург» трех медведей, которых обнаружили в клетке в истощенном состоянии. Животные доставлены в город в Ингушетии.

Власти обещают обеспечить животным максимальный комфорт и пригласят для ухода за ними ветеринаров. После выздоровления медведей попытаются вернуть в естественную среду обитания, передает «Интерфакс».

Медведей Цечоев увидел в репортаже RT. Владелец грозил «пустить на мясо» этих животных.