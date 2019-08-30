Дог напал на восьмимесячного ребенка в Москве

В московскую больницу со множественными укусами и повреждениями доставлен младенец, на которого напала собака, сообщили в ГСУ СК по столице.

Хозяева привели дога в квартиру к родственникам. Как сообщают следователи, «пока женщина отлучилась», собака напала на восьмимесячного ребенка, передает ТАСС.

Открыто уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Данная статья грозит тюремным заключением до полугода.