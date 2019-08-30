ФБР заподозрило Huawei в краже ПО для камеры смартфона

Прокуратура США и ФБР ведут расследование против китайской Huawei в связи с подозрениями в краже программного обеспечения для камеры смартфона, сообщают источники.

Wall Street Journal пишет, что португальский разработчик Руи Оливейра в 2014 году предлагал Huawei свою запатентованную в США разработку. Позднее он обвинил Huawei в краже интеллектуальной собственности, передает ТАСС.

Huawei отвергла обвинения и подала на самого Оливейру в суд.

Прокуратура США и ФБР допросили Оливейру.

В январе сообщалось, что США предъявили Huawei обвинения в общей сложности по 23 пунктам, передает РИА «Новости».

Напомним, Huawei оценила потери из-за санкций США в миллиарды долларов.