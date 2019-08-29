В Верховной раде депутату отключили микрофон за высказывания на русском языке

Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олегу Волошину, который, обращаясь к первому вице-спикеру парламента Руслану Стефанчуку, перешел на русский язык.

«Руслан Алексеевич, я, в первую очередь, приветствую проявленное вами, так же как и Дмитрием Александровичем (Разумковым – прим. ВЗГЛЯД), намерение не делить этот зал на правильных и неправильных депутатов. В этом зале есть разные депутаты, (в этот момент перешел на русский – прим. ВЗГЛЯД) мы такие разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви и исповедующие разные идеологии», – сказал Волошин. В это время Разумков выключил ему микрофон и попросил придерживаться регламента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112. Украина».

На это Волошин заявил, что имеет право выступать на языке своих избирателей, однако закончить высказывание ему удалось только после перехода на украинский язык.

Ранее Разумков поспорил с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадимом Рабиновичем из-за выступления на русском.

Однако позже депутат этой партии заявил о законности использования русского языка украинскими депутатами.

Напомним, 16 июля в силу вступил закон, согласно которому украинский язык стал единственным государственным языком на территории страны.

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