США собрались более плотно сотрудничать в военной сфере с Молдавией

Вашингтон хотел бы плотнее заняться сотрудничеством в военной сфере с Молдавией, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Конечно, между США и Молдовой налажено хорошее сотрудничество в военной сфере, и этим направлением Соединенные Штаты хотели бы заняться плотнее, что относится и к Украине», – передает его слова RT.

Болтон также добавил, что США поддерживают независимость Молдавии, и заявил, что у Вашингтона «особых стремлений» в этом регионе нет.

В четверг Болтон прибыл в Минск. Там ожидаются его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед этим он провел встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.