Отравления в Самарской области связали с подсолнечным маслом из-под Ульяновска

Причиной отравлений жителей Самарской области могло стать подсолнечное масло, произведенное в Ульяновской области, об этом сообщил ульяновский прокурор Сергей Хуртин.

«В Самарской области тоже имело место отравление группы людей, не будем пока говорить, чем, доподлинно не известно. <...> Одна из версий, что это связано с той продукцией, которая была произведена в Тереньгульском районе. Но это версия, не утверждение», – пояснил прокурор, передает ТАСС.

Семена подсолнечника, из которого произвели масло, были завезены из Самарской области, отметили в надзорном ведомстве. Производитель отправил своему знакомому в соседний регион часть отжатого из них масла.

По последним данным ульяновского минздрава, в анализах девяти человек, включая двоих детей, был обнаружен кумарин, применяющийся как основа яда для грызунов.

Состояние пострадавших ульяновцев оценивается как удовлетворительное, двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в Ульяновской области от отравления скончались два человека, по факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.