Девочка погибла в Москве под колесами внедорожника

На улице Минской в Москве Range Rover наехал на маленькую девочку, она погибла, сообщили в управлении госавтоинспекции по столице.

«Минская улица, 2, водитель, управляя автомобилем Range Rover, совершил наезд на ребенка. Девочка от полученных травм скончалась», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Точный возраст ребенка пока устанавливается. Ведомство подчеркивает, что погибшая – малолетняя девочка.