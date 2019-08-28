Грузинского священника из «дела о цианиде» отказались помиловать

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28 августа, среда | Последнее обновление — 17:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:МИД обвинил США в уничтожении отношений с Россией ради предвыборной кампании
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Россия строит новые корабли для освоения Арктики
Почему в деле крушения «Боинга» Малайзия встала на сторону России
Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»
Бразилия сделала трамвайное хамство частью большой политики
Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле
Нет ничего интереснее, чем открывать Россию
Андрей Манчук, политолог
Дальний Восток – это совершенно особенный регион с исключительным потенциалом. Природа Курил впечатляет даже после Камчатки. И множество людей из разных стран мира еще приедут сюда, чтобы открыть для себя медвежьи уголки огромной России. Подробности...
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Русским надо учиться рассказывать о себе
Алексей Алешковский, сценарист
Никто не обязан показывать нас хорошими. Кроме нас самих. Мы должны показывать, как вместе преодолеваем проблемы, делая нашу жизнь лучше. Такие истории понимает весь мир. Такие истории помогают жить. Подробности...
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Галактический амфитеатр с порталом в рыбацкий кабак
Илья Переседов, блогер
«Гугл» говорит, сегодня день рождения Сезарии Эворы. Я случайно попал на ее концерт в Питере в 2006 году. До этого я бывал в основном на операх, рок-концертах и прочих шоу. Чего-то подобного я ждал от встречи с Эворой. И обманулся. Подробности...
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В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом
Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздникаПодробности...
В России отметили День флага
В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в КрымуПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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