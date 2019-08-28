Грузинского священника из «дела о цианиде» отказались помиловать

Священнику Георгию Мамаладзе, осужденному в сентябре 2017 года на девять лет за попытку отравить секретаря патриарха Грузии, отказано в президентском помиловании, сообщили грузинские СМИ в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Грузии на государственном уровне в среду отмечается Успение Пресвятой Богородицы, в связи с чем президент Саломе Зурабишвили помиловала 34 осужденных. Священника в этом списке нет, хотя он просил о помиловании.

В связи с этим в семье Мамаладзе заявили, что в сентябре устроят акции протеста, так как не согласны с приговором.

Громкое «дело о цианиде» в 2017 году потрясло всю Грузию, в которой Патриарх Илья Второй считается самым авторитетным деятелем. Священник был арестован в феврале того года в аэропорту Тбилиси, когда он собирался вылететь в Германию, где на лечении находился глава ГПЦ. У Мамаладзе в багаже обнаружили цианид. Возникли подозрения, что он мог отравить Илью Второго. Позже следствие установило, что Мамаладзе хотел отравить влиятельное лицо в ГПЦ – секретаря патриарха Ильи Второго Шорену Тетруашвили. Обвинение посчитало, что он намеревался сделать это для сохранения своих собственных позиций в ГПЦ и обеспечения карьерного роста.