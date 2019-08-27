Систему пенсионных накоплений передумали называть ИПК

Банк России и Минфин решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Законопроект об ИПК – я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Сергей Швецов – первый зампредседателя Центробанка) через неделю объявим вам все детали», – сказал он.

Моисеев также утвердительно ответил на вопрос, означает ли это начало публичного обсуждения. «Да, и это не будет называться ИПК», – добавил он, передает ТАСС.

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. С тех пор обсуждается законопроект об ИПК, он пока не обнародован. Основные дискуссии шли вокруг способа вступления граждан в систему.

Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы.