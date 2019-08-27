Первую промпартию «топлива будущего» поставили на Белоярскую АЭС

Топливная компания госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ поставила на Белоярскую АЭС первую партию так называемого топлива будущего – смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

«Загрузка 18 поставленных тепловыделяющих сборок в реактор запланирована на 4 квартал 2019 года», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Там добавили, что топливо было изготовлено на предприятии Росатома «Горно-химический комбинат» и успешно прошла приемку в 2018 году.

Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 года. Это первая АЭС в большой атомной энергетике страны, и единственная с реакторами разных типов на одной площадке. Первые энергоблоки Белоярской АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находится единственный в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности БН-600.

Реактор БН-800 (от «быстрый натриевый», электрической мощностью 880 мегаватт) - опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием. Ядерное топливо в него начали загружать в феврале 2014 года. Реактор должен стать прототипом коммерческих, более мощных энергоблоков с реакторами БН-1200.

Напомним, в декабре 2015 года четвертый блок Белоярской АЭС с прототипом «реактора будущего» дал первый ток.