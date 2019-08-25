Дибров с женой врезался на мотоцикле в дерево

Полина Диброва, имеющая титул «Миссис Россия – 2017», рассказала, что вместе с мужем, ведущим Первого канала Дмитрием Дибровым, врезалась в дерево, когда каталась на мотоцикле.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Полина Диброва опубликовала фото, на котором они с мужем улыбаются. На них мотоциклетные шлемы.

«Вчера врезались в дерево. Или оно в нас», – рассказала она.

Ранее Дибров в онлайн-трансляции с помощью Periscope в нетрезвом состоянии обматерил подписчика за комментарий о том, что СССР «сделал его таким, какой он есть».