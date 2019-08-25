Заключенный бежал из колонии в Ростовской области

По факту халатности должностных лиц исправительной колонии, которые допустили побег осужденного в городе Новочеркасске Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии 25 августа, передает ТАСС.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Планируется установить конкретных должностных лиц, причастных к преступлению.