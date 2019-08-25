Экипаж МКС успешно провел тренировку по перестыковке «Союза МС-14»

Тренировка по перестыковке «Союза МС-14» к МКС выполнена без замечаний, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Тренировка экипажа по перестыковке выполнена без замечаний. Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке. Закрытие люков завтра в 3.30., расстыковка в 6.34., стыковка к МИМ2 в 7.00», – написал он в Twitter.

Он добавил, что также ведется работа с кораблем «Союз МС-14», в 8.30 в понедельник планируется маневр корабля перед стыковкой.

Напомним, в субботу «Союз», на котором находится антропоморфный робот «Федор», не смог состыковаться с МКС. Причиной называется проблема в радиотехнической системе, также говорилось о неисправном усилителе в системе «Курс».