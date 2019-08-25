Во Франции главным поводом для сбора G7 назвали желание «пошептаться»

«Большая семерка» больше не играет важной роли в мире, главной целью для встречи лидеров этих стран является желание «пошептаться» и, возможно, заключить тайные соглашения, пишет Le Figaro.

«Только от перечисления вопросов, которые стоят в меню «Большой семерки», кружится голова», – пишет колумнист Le Figaro Гаэтан де Капель. Он указывает, что это климат, налоги в цифровой сфере, борьба против неравноправия, иранский атом, кризис с Россией, торговые войны, передает RT. Так что у глав государств «работы по горло», отмечает автор статьи.

Каждая из этих проблем в другие времена могла бы заполнить повестку целого дня международного саммита, но на саммите в Биаррице все перепутано и смешано, что показывает нестабильность и опасность мира в ожидании экономического кризиса, военного столкновения или экологической катастрофы, пишет колумнист.

Он полагает, что саммит G7 «в лучшем случае родит мышь», так как «маленький клуб либеральных демократий» больше не обладает ни правом, ни силой для управления миропорядком. Такой же вес, как традиционный Запад, в мире сейчас играют крупные страны вроде Китая, России и Индии, пишет он.

Кроме того, ослабевают связи между европейскими и американскими государствами и «лучшие дни многостороннего формата» позади. В итоге участники саммита в Биаррице впервые обойдутся без финального коммюнике – «этой традиционной комедии», пишет де Капель.

В то же время он призывает не отказываться от G7, так как там лидеры могут пообщаться лично, провести переговоры и заключить тайные соглашения.

«В новом мире такие перешептывания ценятся выше больших месс», – делает вывод колумнист Le Figaro.

Напомним, накануне саммита президенты Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп подняли тему возвращения к формату G8 с участием России, однако в Кремле подчеркнули, что G8 не является самоцелью для Москвы, так как многие проблемы эффективнее решать через G20.

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